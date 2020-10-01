قرعة دوري أبطال أوروبا.. دورتموند في مجموعة سهلة رفقة لاتسيو

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية عن مواجهات نارية لبعض الفرق الأوروبية الكبرى وبعض المواجهات المتزنة للفرق الاخرى.





وجاءت المجموعة السادسة بتواجد بوروسيا دورتموند الألماني وزينيت سان بطرسبورج الروسي ولاتسيو الأيطالي وكلوب بروج الأوكراني.





وقبل القرعة جاء تصنيف المستويات على النحو التالي :-





المستوى الأول: بايرن ميونخ، إشبيلية، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، زينيت سان بطرسبرج، بورتو.





المستوى الثاني: برشلونة، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، شاختار دونيتسك، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، أياكس.





المستوى الثالث: دينامو كييف، سالزبورج، لايبزيج، إنتر ميلان، أولمبياكوس، لاتسيو، كراسوندار، أتالانتا.





المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو، مارسيليا، كلوب بروج، بوروسيا مونشنجلادباخ، إسطنبول باشاك شهير، ميتلاند، رين، فرنشفاروش.







