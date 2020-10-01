قرعة دوري أبطال أوروبا.. دورتموند في مجموعة سهلة رفقة لاتسيو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية عن مواجهات نارية لبعض الفرق الأوروبية الكبرى وبعض المواجهات المتزنة للفرق الاخرى.

وجاءت المجموعة السادسة بتواجد بوروسيا دورتموند الألماني وزينيت سان بطرسبورج الروسي ولاتسيو الأيطالي وكلوب بروج الأوكراني.

وقبل القرعة جاء تصنيف المستويات على النحو التالي :-

المستوى الأول: بايرن ميونخ، إشبيلية، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، زينيت سان بطرسبرج، بورتو.

المستوى الثاني: برشلونة، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، شاختار دونيتسك، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، أياكس.

المستوى الثالث: دينامو كييف، سالزبورج، لايبزيج، إنتر ميلان، أولمبياكوس، لاتسيو، كراسوندار، أتالانتا. 

المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو، مارسيليا، كلوب بروج، بوروسيا مونشنجلادباخ، إسطنبول باشاك شهير، ميتلاند، رين، فرنشفاروش.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 20 ساعة

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ ثلث ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ نصف ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الآن - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات من العيار الثقيل

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا الآن.. مجموعات حديدية لبرشلونة وريال مدريد

عاجل - أول تعليق من ناصر الخليفي

قرعة دوري أبطال أوروبا تضع مانشستر سيتي في مجموعة سهلة نسبياً

قرعة دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يصطدم بحامل اللقب بايرن ميونخ

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وجهاً لوجه

تصويت

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

06:34 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟