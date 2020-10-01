بشرى سارة من وزارة التضامن لمستفيدي "كرامة"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:19 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه فى إطار اليوم العالمى للمسنين.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل علي دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الجارى، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدى.

وأكدت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما.

وأضافت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 ملايين اسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم  فى برنامج كرامة منذ يناير 2020حتى الآن 146.377 مسنا، مشيرة إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

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