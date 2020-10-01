"نقل المرتزقة".. دور تركيا المشبوه في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا (فيديو)

دليل جديد يؤكد على إشعال تركيا الحرب في الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان تسوقه هذه المرة وزارة الخارجية الروسية ، التي دعت لعدم استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع.

وهو ما أشار إليه المرصد السوري، الذي أكد استمرار إرسال تركيا للمرتزقة إلى ناغورنو كاراباخ، وأوضح ارتفاع عدد المرتزقة الذين وصلوا الإقليم إلى 850، المرصد أكد أن عملية نقل المرتزقة تنظم من قبل شركات أمنية تركية، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

والأمر ذاته أكده وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان، الذي قال إن تركيا تدعم أذربيجان ضد قوات إقليم ناغورنو كاراباخ بإرسال "مرتزقة وإرهابيين" للقتال بجوار أذربيجان، واعترف أردوغان نفسه بدعمه لأذربيجان، وقال إن تركيا ستقف إلى جانبها بكل الإمكانيات.

وبالرغم من أن أرمينيا تجنح للسلام و"ليس لديها أي شروط مسبقة للتفاوض"، تستخدم أذربيجان القوة وتسعى للحلول العسكرية، بدعم وتحريض تركي، معلنة عزمها مواصلة حملتها العسكرية في ناغورنو كاراباخ.