"نقل المرتزقة".. دور تركيا المشبوه في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
Advertisements

دليل جديد يؤكد على إشعال تركيا الحرب في الإقليم المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان تسوقه هذه المرة وزارة الخارجية الروسية ، التي دعت لعدم استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع.

 

وهو ما أشار إليه المرصد السوري، الذي أكد استمرار إرسال تركيا للمرتزقة إلى ناغورنو كاراباخ، وأوضح ارتفاع عدد المرتزقة الذين وصلوا الإقليم إلى 850، المرصد أكد أن عملية نقل المرتزقة  تنظم من قبل شركات أمنية تركية، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

والأمر ذاته أكده وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان، الذي قال إن تركيا تدعم أذربيجان ضد قوات إقليم ناغورنو كاراباخ بإرسال "مرتزقة وإرهابيين" للقتال بجوار أذربيجان، واعترف أردوغان نفسه بدعمه لأذربيجان، وقال إن تركيا ستقف إلى  جانبها بكل الإمكانيات.

 

وبالرغم من أن أرمينيا تجنح للسلام و"ليس لديها أي شروط مسبقة للتفاوض"، تستخدم أذربيجان القوة وتسعى للحلول العسكرية، بدعم وتحريض تركي، معلنة عزمها مواصلة حملتها  العسكرية في ناغورنو كاراباخ.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأرميني حرب أذربيجان وأرمينيا

أخبار تهمك

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ يوم

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 13 ساعة

سقوط مفاجئ لبني سويف في الجولة الـ 20 للقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

منذ أقل من ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

منذ ثلث ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أرمينيا وأذربيجان.. ما أسباب التوتر بين البلدين؟

بينهم مصر.. رد الفعل الدولي على الصدام بين جيشي أذربيجان وأرمينيا

كيف يسعى أردوغان لإشعال الحرب بين أرمينيا وأذربيجان؟ وتفاصيل إرسال مرتزقة للقتال

ضربني وبكى.. حزب أردوغان يتبرأ من إرسال مرتزقة لأذربيجان

أرمينيا: أذربيجان هي من تقوم باستخدام القوة وسنواصل الدفاع عن ناغورني كاراباخ

بعد تدخلها في صراع أرمينيا وأذربيجان.. تركيا تواجه اتهامات بتهديد الأمن الدولي

تصويت

الأكثر قراءة
06:49 م

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

تعرف على وجهة فايلر المقبلة

06:34 م

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع «السفاح»

07:00 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

03:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟