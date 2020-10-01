مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية ترتفع في الأسبوع الماضي





أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، زيادة مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 76 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر لتصل إلى مستوى 3756 مليار قدم مكعب.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزنات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع بمقدار 76 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة.





وأظهرت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت بحوالي 471 مليار قدم مكعب على أساس سنوي..





وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم نوفمبر بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً مستوى 2.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.