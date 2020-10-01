مواجهة فريدة من نوعها بين ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تجرى حالياً في مدينة نيون السويسرية، أحداث قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة المقبلة 2020/2021.

وجمعت المجموعة السابعة من البطولة، نادي يوفنتوس الإيطالي في المستوى الأول باعتباره بطل النسخة الماضية من الدوري الإيطالي، وفريق برشلونة الإسباني في المستوى الثاني.

وستصبح تلك المواجهة الأولى بين النجمين الكبيرين، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي نجم برشلونة، في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وسبق لرونالدو وميسي وأن تواجها في 3 مناسبات في دوري الأبطال، الأولى عام 2008 في نصف النهائي حينما كان يلعب الدون مع مانشستر يونايتد.

وتكررت المواجهة الثانية في نهائي عام 2009 والذي حسمه برشلونة على الشياطين الحمر، قبل أن تعود الموجهة في نصف نهائي عام 2011، بعدما انتقل الدون لريال مدريد.

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