الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تسعى إدارة الزمالك، لحسم ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يوافق على رحيل عمر السعيد

أعلن مسؤولو نادي الزمالك، عن تولى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو مهام المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل إلى التعاون السعودي.

من جانبه وافق مسؤولو نادي الزمالك على رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويشارك مصطفى محمد بشكل أساسي، في مباريات الزمالك، بينما يحل بديل له المهاجم الكونغولي جاسونجو كابونجو، وهوا الأمر الذي دفع إدارة الأبيض للموافقة على رحيل عمر السعيد، في الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، قد قدم تقرير مفصل عن لاعبي الفريق الكروي الأول، للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو من أجل حسم ملفي صفقات الأبيض والراحلين عن ميت عقبة.

 
 

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