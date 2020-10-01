كندة علوش تعرب عن سعادتها بنجاح "ضي القمر" وتعلق: "ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم"

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت بالصورة برفقة الكاتبة غبير سليمان ، وأعربت عن سعادتها بنجاح حكاية "ضي القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" .









وقالت : كمية الرسايل اللي بتوصلني يومياً من سيدات مروا بنفس معاناة شخصية عاليا وباقي شخصيات مسلسل ضي القمر كبير ومؤثر .. الرغبة بالإنجاب والمشوار الصعب لتحقيق حلم الأمومة ، المشاعر المتضاربة الأمل والألم الرحلة مع العلاج ضغط المجتمع وانعكاس كل المشاكل علي الحياة الزوجية.









وتابعت قولها : أنا ممتنة لثقتكم ورسايلكم ومحبتكم وبتمني أكون قد الثقة ، بتمني من رب العالمين يحقق أحلامكم ويعوض صبركم وبالآخر الخيرة دائما فيما يختاره الله.









واستكملت حديثها كل الشكر للكاتبة الحساسة والموهوبة عبير سليمان إللي قدرت توصل معاناة السيدات بصدق وبحساسية عالية ونعومة، وقدرت ببراعة تقدم مجموعة من النماذج النسائية المختلفة وتطرح مشاكلها.









وأنهت حديثها قائله: "شكراً للكاتب يسري الفخراني اللي مهدلنا الطريق بإختياره المواضيع التي تهم المجتمع وتدخل كل منزل وأسرة مصرية وعربية".









وعلى صعيد آخر تستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.