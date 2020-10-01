ساوثجيت يعاقب ثنائي منتخب إنجلترا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:58 م
ساوثجيت
ساوثجيت
وكالات
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شهدت قائمة منتخب إنجلترا استبعاد كل من جرينود لاعب مانشستر يونايتد وفيل فودين نجم مانشستر سيتي.

وبهذا التصرف خرق اللاعبان القواعد والبروتوكلات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعليه تم استبعادهما من معسكر المنتخب وأيضا استبعدهما المدرب من المشاركة في مواجهات الشهر الحالي أمام كل من ويلز وبلجيكا والدنمارك.

ومن المقرر أن يواجه "الأسود الثلاثة" منتخب ويلز وديا في الثامن من أكتوبر الجاري، ومن ثم مواجهة منتخبي بلجيكا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية في 11 و14 من الشهر ذاته، على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب الإنجليزي كلاً من:

حراسة المرمى: دين هندرسون ونيك بوب وجوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وبن تشيلويل وكونور كودي وإريك داير وجو غوميز ومايكل كين وهاري مغواير وآينسلي مايتلاند نايلز وتايرون مينجز وبوكايو ساكا وكيران تريبييه وكايل ووكر.

خط الوسط: جوردان هندرسون وماسون مونت وكالفين فيليبس وديكلان رايس وجيمس وارد براوس وهاري وينكس.
خط الهجوم: تامي أبراهام وهارفي بارنز ودومينيك كالفيرت ليوين وجاك غريليش وداني إنجز وهاري كين وماركوس راشفورد وجيدون سانشو ورحيم ستيرلينغ.

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