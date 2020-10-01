كيفين دي بروين أفضل لاعب وسط في دوري أبطال أوروبا

حصل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل متوسط ميدان في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2019-2020.





ونال دي بروين الجائزة على الرغم من خروج فريقه من دور الثمانية على يد ليون الفرنسي لكن اللاعب نجح في لفت الأنظار إليه بشده بسبب المستوى الباهر الذي قدمه.





ونجح دي بروين في قياده فريقه لعبور الدور ثمن نهائي على حساب فريق نادي ريال مدريد الإسباني في مفاجأة لم يكن أشد المتشامين يتوقعها.



