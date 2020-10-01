الألومنيوم يفوز على شبان قنا ويجدد حلم التأهل للممتاز

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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حقق فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي الشبان المسلمين بقنا بقيادة كمال الزين المدير الفني للفريق، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة العشرين للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني.

بدأ اللقاء متكافئ بين الفريقين تبادل خلاله لاعبي الفريقين الهجمات وسط تحفظ من دفاعات الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 15 من زمن اللقاء ليتمكن نادي الشبان المسلمين بقنا من احراز هدف التقدم عن طريق فاروق طارق، ليواصل الفريقين أدائهما الهجومي حتى جاءت الدقيقة 31 ليتمكن ابراهيم عبد العزيز من احراز هدف التعادل للالومنيوم، ويستمر أداء الفريقين حتى جاءت صافرة محمد سيد بكر حكم اللقاء بنهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني يضغط فريق الالومنيوم بكل صفوفه حتى تمكن من احراز هدف التقدم عن طريق مهاجمه كيرلس ماهر، لتصبح النتيجة تقدم الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، ليواصل الألومنيوم أدائه الهجومي حتى استطاع احراز هدفه الثالث عم طريق قائد الفريق محمود نجاح، ليتراجع أداء لاعبي شبان قنا الذين استسلمو لضغط الفريق الحمادي الذي استغل تراجع لاعبي الشبان تمكن من احرا. هدفه الرابع عن طريق كيرلس ماهر، لينتهي اللقاء بفوز الالومنيوم برباعية مقابل هدف.

بهذا الفوز يرتفع رصيد نادي الألومنيوم للنقطة 39 يحتل بها المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ويقلص الفارق بينه وبين بني سويف المتصدر لنقطتبن بعد خسارة الاخير امام التليفونات اليوم.

ويواجه فريق الالومنيوم الجولة المقبلة فريق نادي ديروط بملعب الاخير، فيما يلتقي فريق بني سويف نظيره فريق نادي البنك الأهلي بملعب الاخير. 

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 40 نقطة
3- الألومنيوم 39 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 31 نقطة
6- سوهاج 27 نقطة
7- المنيا 26 نقطة
8- التليفونات26 نقطة
9- الإعلاميين 22 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
14- ديروط 12 نقطة

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