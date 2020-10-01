"إدارة الأزمات والكوارث" بدبي: تشديد الرقابة ساعد بتعزيز الالتزام بتدابير كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أنها عملت على تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كافة فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كما عمدت اللجنة إلى التدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت. وتؤكد اللجنة على عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية.