كيميتش أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:44 م
محمد أيمن
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حصل الدولي الألماني جوشوا كيميتش على جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن الموسم المُنصرم 2019-2020.
وجاء تتويج اللاعب بالجائزة بعد أن ساعد فريقه في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في المباراة النهائية على باريس سان جيرمان.
وظهر المدافع الألماني بمستوى رائع في ربع النهائي أمام برشلونة الإسباني في المباراة التي إنتهت بفوز البافاري بثمانية أهداف مقابل هدفين.
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