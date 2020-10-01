الصين تشيد بالإمارات بعد ما حققته من تقدم سريع في تجارب لقاح كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في بكين، إن الصين تعمل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر في البحث والتطوير بشأن لقاح لفيروس كورونا المستجد.

 

 

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المتحدث القول إنه في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حققت الإمارات العربية المتحدة أسرع تقدم، حيث تم استخدام اللقاح المرشح مع أكثر من 30 ألف شخص بالفعل.

 

 

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

 

 

واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب لكونها تضم أكثر من 200 جنسية.

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