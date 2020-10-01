تعليم الخرج يكرم الفائزات بجائزة العثمان للأداء التعليمي المتميز

كرمت مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية للبنات شادية القحطاني اليوم ، الفائزات بجائزة محمد العثمان للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة ، وذلك في مقر الإدارة بمدينة السيح.

وحصلت هياء العثمان قائدة إبتدائية تحفيظ القرآن الثانية بالسيح هيا العثمان على جائزة قادة المدارس، وتوجت المعلمة منيرة الدليمي من الثانوية الأولى بالسيح بجائزة المركز الأول، ونالت المعلمة حصة المبارك من متوسطة الجامعة الأهلية بالسيح المركز الثاني.

وحصلت المعلمة موضي الشلوي من المتوسطة السابعة بالسيح على المركز الثالث، ونالت المعلمة منيرة العويس من المتوسطة الثانية عشر بالسيح المركز الرابع ، فيما تم حجب جائزة المركز الخامس.

وفي فترة كورونا الماضية، كانت قد قامت بلدية الخرج بإغلاق احترازيًا أربعة مراكز تجارية ومصرف، عقب التأكد من إصابة بعض العاملين فيها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت بلدية الخرج، في بيان لها: أن "وكالة الخدمات بالبلدية وخلال جولتها الرقابية مع لجنه متابعه الأسواق والمحلات التجارية أغلقت مصرفًا بنكيًا، إضافة إلى أربعة مراكز تجارية؛ بعد ثبوت وجود حالات مصابه بفيروس كورونا للعاملين بها".

ولفتت البلدية إلى أنه "يتم حاليًا تطبيق الإجراءات الوقائية لإدارة صحة البيئة، وتعقيم المواقع بإشراف الإدارة المختصة بالبلدية قبل عودة مزاولة العمل بهذه المنشآت".