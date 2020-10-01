"المصريين" داعيًا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في المنصة: التحديات الحالية تستلزم دعم القيادة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أعلن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن جميع قيادات وأعضاء الحزب سيشاركون في جمعة التفويض واحتفالات نصر أكتوبر المجيد، غدًا الجمعة، سواء من خلال فاعلية المنصة بشارع النصر أو مختلف الميادين الرئيسية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الخميس، إنه يجب على جموع الشعب المصري العظيم الذي ضرب وما زال يضرب نموذجًا في الاصطفاف خلف القيادة السياسية أن يستغل هذه الفعاليات والتي نستلهم منها روح نصر أكتوبر العظيم، لتجديد العهد والتفويض لقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل استمرار مسيرة البناء والتعمير والسير دومًا نحو التقدم والازدهار وحماية الوطن ومقدراته، ودعم مشروع الرئيس السيسي في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، لمواصلة قيادته الحكيمة لمصر وتحقيق المزيد من النجاحات لصالح مصر وشعبها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن أبناء الشعب المصري العظيم في الداخل والخارج يصطفون ويقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم الدولة المصرية، ومساندة وتأييد الرئيس السيسي، موضحًا أن المرحلة التاريخية الحرجة التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي تستلزم قيادة حكيمة وحازمة، وهو ما يتحقق في شخص الرئيس السيسي الذي تتسم قيادته بالحزم والحكمة، كما تتصف نظرته بالشمولية.

ودعا رئيس حزب "المصريين"، جموع الشعب المصري العظيم للنزول والمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر؛ للتأكيد على دعم الدولة المصرية ووحدة الشعب المصري ووقوفه مع قواته المسلحة لحماية أمنه ومقدراته وتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة 30 يونيو الداعم للرئيس السيسي وقيادته الحكيمة للبلاد، معربًا عن ثقة المصريين في الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.

وأشار إلى أن هناك تحديات ضخمة غير مسبوقة داخليًا وإقليميًا تواجه الدولة المصرية حاليًا؛ الأمر الذي يستلزم مواجهتها والتأكيد على وحدة الشعب المصري ضد كل المساعي التي تسعى لتقويض الأمن القومي المصري، مؤكدًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أفضل للجميع.

واختتم بيانه بتوجيه التحية للرئيس السيسي وشعب مصر العظيم وأبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيد، وخاصة بطل الحرب والسلام الشهيد الرئيس الراحل أنور السادات.

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