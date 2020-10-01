أحمد حسن: منتخب مصر كان يحتاج لإقامة معسكر خلال الفترة الحالية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
صرح قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن  أن منتخب الفراعنة كان يحتاج لإقامة معسكر خلال هذه الفترة الحالية.


وخلال برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال أحمد حسن: "كنت أتمنى أن يكون هناك تجمع حاليا لمنتخب مصر، وأعتقد أن موقفنا في المجموعة صعب للغاية، الأولوية لمنتخب مصر حاليًا".


وأضاف:" أخذنا قرار باستكمال الدوري، ولكن ليس على حساب المنتخب، وكان يجب أن يكون هناك موقف للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لأنه من سيحاسب في النهاية".


وواصل: "معظم المنتخبات الإفريقية ستخوض مباريات ودية في الأجندة الدولية، ولا أعرف لماذا لم يستغل البدري الفترة الحالية من أجل استدعاء اللاعبين".


وأتم: "مباريات الكأس هي من تقام حاليا وليس مواجهات الدوري وكان يجب الاهتمام بمنتخب مصر أكثر من ذلك، وفي النهاية ندعم الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل عبور الفترة الصعبة الحالية".

أخبار تهمك

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 19 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 7 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟