أحمد حسن: منتخب مصر كان يحتاج لإقامة معسكر خلال الفترة الحالية

صرح قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن أن منتخب الفراعنة كان يحتاج لإقامة معسكر خلال هذه الفترة الحالية.









وخلال برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال أحمد حسن: "كنت أتمنى أن يكون هناك تجمع حاليا لمنتخب مصر، وأعتقد أن موقفنا في المجموعة صعب للغاية، الأولوية لمنتخب مصر حاليًا".









وأضاف:" أخذنا قرار باستكمال الدوري، ولكن ليس على حساب المنتخب، وكان يجب أن يكون هناك موقف للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لأنه من سيحاسب في النهاية".









وواصل: "معظم المنتخبات الإفريقية ستخوض مباريات ودية في الأجندة الدولية، ولا أعرف لماذا لم يستغل البدري الفترة الحالية من أجل استدعاء اللاعبين".









وأتم: "مباريات الكأس هي من تقام حاليا وليس مواجهات الدوري وكان يجب الاهتمام بمنتخب مصر أكثر من ذلك، وفي النهاية ندعم الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل عبور الفترة الصعبة الحالية".