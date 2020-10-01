أحمد حسن: منتخب مصر كان يحتاج لإقامة معسكر خلال الفترة الحالية
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:31 م
مصطفى صابر
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صرح قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن أن منتخب الفراعنة كان يحتاج لإقامة معسكر خلال هذه الفترة الحالية.
وخلال برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال أحمد حسن: "كنت أتمنى أن يكون هناك تجمع حاليا لمنتخب مصر، وأعتقد أن موقفنا في المجموعة صعب للغاية، الأولوية لمنتخب مصر حاليًا".
وأضاف:" أخذنا قرار باستكمال الدوري، ولكن ليس على حساب المنتخب، وكان يجب أن يكون هناك موقف للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، لأنه من سيحاسب في النهاية".
وواصل: "معظم المنتخبات الإفريقية ستخوض مباريات ودية في الأجندة الدولية، ولا أعرف لماذا لم يستغل البدري الفترة الحالية من أجل استدعاء اللاعبين".
وأتم: "مباريات الكأس هي من تقام حاليا وليس مواجهات الدوري وكان يجب الاهتمام بمنتخب مصر أكثر من ذلك، وفي النهاية ندعم الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل عبور الفترة الصعبة الحالية".