تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي خلال سبتمبر

كشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، اليوم الخميس، هبوط مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 55.4 نقطة خلال سبتمبر بالقراءة النهائية، مقابل 56 نقطة المسجلة في يوليو السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يسجل إلى مستوى 56 نقطة خلال نفس الفترة.





وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى مستوى 60.2 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 67.6 نقطة في أغسطس/آب السابق له.





كما تراجع الإنتاج إلى 61 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة مع 63.3 نقطة في أغسطس.





وفي بيانات منفصلة صادرة عن مؤسسة "ماركت"، ارتفع مديري المشتريات الصناعي إلى 53.2 نقطة في سبتمبر الماضي، مقابل 53.1 نقطة خلال الشهر السابق له.





وبحلول الساعة 2:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.62.