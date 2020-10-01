في يوم ميلاده.. تعرف على بداية بهاء سلطان في عالم الفن

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم 1 أكتوبر يوم ميلاد الفنان بهاء سلطان والذي قدم عدد كبير من الألبومات الغنائية التي أحبها الجمهور.


ولد بهاء سلطان، في منطقة حدائق القبة لوالد مصري وأم بحرينية وحصل على بكالريوس كلية التربية الموسيقية.


يعتبر الفنان مصطفى كامل صاحب الفضل عليه حيث أعجب بصوته حينما التقى به وعرفه على المنتج نصر محروس.


كان أول ألبوم لبهاء سلطان " فري ميكس 1" من خلال أغنية "أحلف" وهي من كلمات مصطفى كامل ثم توالت عقب ذلك أعماله الغنائية.


بدأت موهبة بهاء سلطان تظهر عام 2011 عندما تصدر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وتعاون مع عدد كبير من الشعراء منهم مجدي النجار ونادر عبد الله وهاني عبد الكريم وكبار الملحنين أبرزهم محمد رحيم وأحمد محي ووليد سعيد.

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