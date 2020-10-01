مانويل نوير أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا

توج الالماني مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا عن الموسم المنصرم 2019-2020





وكان نوير ينافس على الجائزة مع كلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).





ونجح العملاق الألماني في الموسم الماضي أن يقود فريقه لحصد التشامبيونزليج وذلك بعد الفوز على فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.





وتألق الأخطبوط نوير بشكل لافت في النسخة الماضية وحافظ على شباكه في اللقاء الختامي ببسالة.



