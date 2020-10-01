التعادل الإيجابي يحسم لقاء المنيا والبنك الأهلي



وخاض المنيا المباراه بتشكيله مكونه: محمد حسانين، برسوم محروس، محمود المنشاوي، أيمن ناصر، مصطفي الشيبكشي، محمد شديد، داوودا، محمد سماره، بدوي عاشور، محمد علي صادق، عمرو عثمان.



في حين خاض البنك الأهلي المباراه بتشكيله ضمن : احمد صبحي ، أمير مدحت ، طارق جمال، السيد منير، احمد محمد حامد ،احمد محمد عبده ،حسام السيد ، ماجد عادل، محمد مصطفى، احمد محمد، لاندري .



بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين، حيث شهدت الدقيقة 4 تصويبه لكن بعيده من لاندري ،وفي الدقيقة 9 حصل اللاعب احمد محمد حامد علي بطاقة صفراء نتيجه عرقله لاعب المنيا، وفي الدقيقة 10 تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس البنك من بدوي عاشور، وفي الدقيقة 27 تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس البنك من بدوي عاشور، وتوقفت المباراه دقيقتين لشرب الماء والتقاط الأنفاس.





وفي الدقيقة 42 تصويبه قويه من لاندري لكن محمد حسانين يتصدي لها ببراعه، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





الشوط الثاني



ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط الاثاره وشوط المدربين، حيث شهدت الدقيقة الأولي من الشوط الثاني ركله جزاء للمنيا، لكن داوودا يهدرها، وفي الدقيقة 6 حل عمرو عزت مكان السيد منير، كما حل في الدقيقة 7 احمد كاستيلا مكان داوودا، لكن في الدقيقة 9 مرواغه ولا أروع من محمد سماره يسكنها شباك البنك الأهلي محرزا الهدف الأول.





كما حل كل من علي صابر ومحمد لعبه بدلاً من ماجد عادل ولاندري في الدقيقة 15 كما شارك كامل أحمد كامل بدلا من محمد علي صادق، وفي الدقيقة 17 كادت كره ان تخدع محمد حسانين حارس المنيا.





وفي الدقيقة 21 حصل أمير مدحت علي بطاقة صفراء نتيجه عرقله لاعب المنيا عمرو عثمان ،وفي الدقيقة 21 تصويبه قويه من حسام السيد لكن يتصدي لها حارس المنيا وحل محمود جمعه حلمي مكان احمد محمد عبده في الدقيقة 25 .





وشهدت الدقيقة 35 مشاركة أحمد رضا ، على حساب، بدوي عاشور، وفي الدقيقة 37 حصل محمود المنشاوي علي بطاقة صفراء نتيجه عرقله لاعب البنك الأهلي.





وفي الدقيقة 43 رأسيه من لاعب البنك الأهلي يتصدي لها حارس المنيا ببراعه.





هدف البنك الأهلي





وفي الدقيقة 45 ركله جزاء يسكنها عمرو عزت الشباك محرزا هدف التعادل، واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.



قد أدار المباراه تحكيميا محمد الصباحي حكم ساحه يعاونه كل من سيد نافع مساعد أول ، وسامح شعبان مساعد ثان ، ومحمد رمضان حكم رابع ، وصلاح عبدالعظيم مراقب حكام ، ورفعت كمال مراقب مسابقات



تعادل فريق المنيا مع فريق البنك الأهلي بهدف لمثله في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد جامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.