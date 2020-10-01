اشتهرت بلقب "الصغنن" وتدخل في عالم "هوليوود".. مالا تعرفه عن إلهام عبد البديع في يوم ميلادها

يصادف اليوم 1 أكتوبر يوم ميلاد الفنانة الشابة إلهام عبد البديع والتي بدأت مسيرتها الفنية منذ سنوات قليلة ولكنها حظيت بحب الجمهور وإعجابه.









اشتهرت الفنانة إلهام عبد البديع من خلال دورها في فيلم "أهواك" مع النجم تامر حسني وغادل عادل و أحمد مالك ولقبت ب"الصغنن" وهو الإسم الذي كان يدعيها به النجم تامر حسني في الفيلم مما جعل الجمهور يلقبوها بهذا الإسم.









تحدثت إلهام عبد البديع سابقا في لقاء تليفزيوني عن فكرة الزواج قائله أنها لا تقلق من العنوسة حيث أنه أصبح معظم الفتيات يمتلكون نضج في هذا الموضوع ولا يقلقو من هذا اللقب الذي كان يطلق على المتأخرات في الزواج.









يذكر أن الفنانة إلهام عبد البديع بدأت مرحلة جديدة في حياتها في هذه الفترة حيث تستعد للمشاركة في أحد الأعمال الفنية العالمية والذي ينتمي إلى هوليوود ويحمل اسم "family house" وينقسم ألى جزء باللغة العربية والجزء الآخر باللغة الإنجليزية.