فوز بترول أسيوط والتليفونات والإعلاميين بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات اليوم الخميس، والتي أقيمت بالجولة الـ 20 لمنافسات المجموعة الأولى، بالقسم الثاني، عن خسارة بني سويف، من التليفونات بهدف نظيف.





سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب، مانجا فودي في الشوط الثاني ، وإهدر محمود عبد العاطي ركله جزاء لفريق بنى سويف.





وحسم التعادل الإيجابي، لقاء المنيا، والبنك الأهلي، بهدف لكل منهما، تقدم محمد سماره للمنيا، في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، ثم أ هدر داوودا ركلة جزاء للمنيا، عقب هدف التقدم، ثم تعادل عمرو عزت للبنك الأهلي، في نهاية اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90.





وتعادل سوهاج مع طهطا، بهدف لمثله، حيث تقدم طهطا بهدف فالو، في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وتعادل أحمد جمال في الوقت الضائع لنفس الشوط.





وخسر الشبان من الألومنيوم بأربعة أهداف لهدف، تقدم شبان قنا بهدف فاروق خالد في الدقيقة 15 وتعادل إبراهيم عبد العزيز للألومنيوم، في الدقيقة 31 من الشوط الأول.





واستطاع الألومنيوم تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عن طريق كيرس ماهر "هدفين" ومحمود ناجح هدف





وحقق بترول أسيوط الفوز على الفيوم، بثلاثية مقابل هدف، سجلها محمد عبد الفتاح في الشوط الأول وأضاف هدفين في الشوط الثاني.





وفاز فريق الإعلاميين على ضيفه ديروط، بهدف سجله اللاعب نشأت مسعد في الدقيقة 21 للشوط الأول، من إنفراد بالحارس، بعدما نجح في مراوغته، ووضع الكرة داخل المرمى.





ترتيب المجموعة الأولى



11- طهطا 13 نقطة

12-ديروط 12 نقطة





1- بنى سويف 41 نقطة2- البنك الأهلي 40 نقطة3- الألومنيوم 39 نقطة4- شبان قنا 32 نقطة5- البترول 31 نقطة6- سوهاج 27 نقطة7- المنيا 26 نقطة8- التليفونات 26 نقطة9- الإعلاميين 22 نقطة10- الفيوم 18 نقطة