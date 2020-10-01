فوز بترول أسيوط والتليفونات والإعلاميين بالقسم الثاني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات اليوم الخميس، والتي أقيمت بالجولة الـ 20 لمنافسات المجموعة الأولى، بالقسم الثاني، عن خسارة بني سويف، من التليفونات بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب، مانجا فودي في الشوط الثاني ، وإهدر محمود عبد العاطي ركله جزاء لفريق بنى سويف.

وحسم التعادل الإيجابي، لقاء المنيا، والبنك الأهلي، بهدف لكل منهما، تقدم محمد سماره للمنيا، في الدقيقة 12 من الشوط الثاني،  ثم أهدر داوودا ركلة جزاء للمنيا، عقب هدف التقدم، ثم تعادل عمرو عزت للبنك الأهلي، في نهاية اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وتعادل سوهاج مع طهطا، بهدف لمثله، حيث تقدم طهطا بهدف فالو، في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وتعادل أحمد جمال في الوقت الضائع لنفس الشوط.

وخسر الشبان من الألومنيوم بأربعة أهداف لهدف،  تقدم شبان قنا بهدف فاروق خالد في الدقيقة 15 وتعادل إبراهيم عبد العزيز للألومنيوم،  في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

واستطاع الألومنيوم تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عن طريق كيرس ماهر "هدفين" ومحمود ناجح هدف

وحقق بترول أسيوط الفوز على الفيوم، بثلاثية مقابل هدف، سجلها محمد عبد الفتاح في الشوط الأول وأضاف هدفين في الشوط الثاني.

وفاز فريق الإعلاميين على ضيفه ديروط، بهدف سجله اللاعب نشأت مسعد في الدقيقة 21 للشوط الأول، من إنفراد بالحارس، بعدما نجح في مراوغته، ووضع الكرة داخل المرمى.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 40 نقطة
3- الألومنيوم 39 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- البترول 31 نقطة
6- سوهاج 27 نقطة
7- المنيا 26 نقطة
8- التليفونات 26 نقطة
9- الإعلاميين 22 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12-ديروط 12 نقطة

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