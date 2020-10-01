حي النزهة يطلق مبادرة "أطفالنا أمل بكرة" لتوزيع المستلزمات الدراسية



كما أصدر المحافظ تعليماته خلال الحفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية الازمة للطلاب، مشددا على عدم إعلان أسماء هؤلاء الطلاب حفاظا على مشاعرهم.



وأكد محافظ القاهرة ان الدولة تعمل على توفير اقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين والذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب وهو ما بدا واضخا خلال أزمة كورونا.



وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور الجمعيات الاهلية النشطة فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا.



شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي واللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وصرح محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية، وتشمل قيام 38 إدارة اجتماعية بتوزيع مستلزمات المدارس ( الشنط، والادوات المدرسيه، والزي المدرسي) علي كافة أحياء العاصمة بالاضافة الي نشر معارض بيع المستلزمات المدرسيه بأسعار مخفضة في كافة الأحياء للتخفيف عن أولياء الأمور.