رسالة من سفير مصر في جنوب إفريقيا لمدرب الأهلي الجديد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:28 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
Advertisements
هنأ أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بيتسو موسيماني، ‏بعد تعيينه مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، الذي تم إنهاء ‏العلاقة التعاقدية معه صباح اليوم.‏

وقام السفير المصري بالتواصل مع موسيماني وجهازه المعاون، ‏ووداعه قبل مغادرته مطار جوهانسبرج اليوم، متوجهًا إلى القاهرة، لبدء مشواره مع الأهلي بشكل ‏رسمي، وقدم له التهنئة على توليه مهمة قيادة الفريق كأول مدرب من جنوب إفريقيا في مصر، وأول ‏مدرب إفريقي يتولى قيادة الأهلي عبر تاريخه.‏

وأكد الفاضلي أن اختيار موسيماني لقيادة الأهلي هو ترجمة عملية في المجال الرياضي لعمق ‏العلاقة مع الأفارقة وجنوب إفريقيا على وجه التحديد، وتعزيز للعلاقات المصرية - الجنوب ‏إفريقية على المستوى الشعبي، نظرًا لما يتمتع به الأهلي وصن داونز من شعبية ‏كبيرة.‏

كما أعرب الفاضلي عن ثقته في قدرة المدرب موسيماني على أداء مهمته بنجاح، في ظل ‏الإنجازات الكبيرة التي حققها مع فريق صن داونز، بعد قيادته للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ‏وكأس السوبر الإفريقية، متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الأهلي. ‏

وهنأ موسيماني الفاضلي على اختياره سفيرًا لمصر لدى جنوب إفريقيا، وقدم الشكر على ‏الدعم الذي قدمته السفارة المصرية في بريتوريا لسرعة إنهاء الإجراءات، كما أعرب عن ‏سعادته باختياره مديرًا فنيًّا للأهلي، مؤكدًا أنه يدرك حجم التحديات والمسئولية الكبيرة على عاتقه بعد ‏توليه قيادة الفريق. ‏



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفير مصر في جنوب افريقيا الاخبار الرياضية الاخبار الرياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يومين

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟