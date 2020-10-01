في يوم ميلادها.. تعرف على أبرز أعمال إلهام عبد البديع

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد
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تحتفل اليوم 1 أكتوبر الفنانة إلهام عبد البديع بعيد ميلادها وهي فنانة شابة شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية ودخلت قلوب الجمهور منذ أول ظهور لها.


حصلت الفنانة إلهام عبد البديع على البكالريوس في مجال النظم والمعلومات من أكاديمية القاهرة ثم أعدت الماجيستير في مجال إدارة الأعمال.


شاركت "عبد البديع" في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية في وقت قصير جدا ومن أبرز هذه الأعمال "باب الخلق" و" آدم وجميلة" و"لعبة الموت" و"المرافعة".


ومن أهم الأفلام التي شاركت بها إلهام عبد البديع "نظرية عمتي"و"عمر وسلمى 3"و "مالوش لازمة" و "أهواك" مع النجم تامر حسني.

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