شاهد.. صلاح عبدالله برفقة شيرين عادل من كواليس "في يوم وليلة"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد
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غازل الفنان صلاح عبدالله جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. 


وظهر صلاح عبدالله برفقة المخرجة شيرين عادل من كواليس فيلم "في يوم وليلة" ، وعلق قائلاً:"أختي الصغيرة المخرجة شيرين عادل الريان وهوجان والوالدة باشا وشقة فيصل اتجمعوا في يوم وليلة. 


وعلقت سوسن بدر علي الصورة وكتبت : مبروك .


وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".


وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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