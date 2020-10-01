شاهد.. صلاح عبدالله برفقة شيرين عادل من كواليس "في يوم وليلة"





غازل الفنان صلاح عبدالله جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.









وظهر صلاح عبدالله برفقة المخرجة شيرين عادل من كواليس فيلم "في يوم وليلة" ، وعلق قائلاً:"أختي الصغيرة المخرجة شيرين عادل الريان وهوجان والوالدة باشا وشقة فيصل اتجمعوا في يوم وليلة.









وعلقت سوسن بدر علي الصورة وكتبت : مبروك .









وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".









وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.