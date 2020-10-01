أمطار غزيرة على محافظة محايل

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس على محافظة محايل في المملكة العربية السعودية، وشملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار والرياح ستكون على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن البحرين، فأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً احياناً ويكون حارًا خلال النهار، ودرجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 20%.