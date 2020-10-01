أمطار غزيرة على محافظة محايل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:28 م
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
الفجر السعودي
Advertisements

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس على محافظة محايل في المملكة العربية السعودية، وشملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها.

 

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

 

وأوضحت الهيئة أن الأمطار والرياح ستكون على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

 

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطه على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

 

أما عن البحرين، فأفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً احياناً ويكون حارًا خلال النهار، ودرجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 85%، والصغرى 20%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة محايل امطار غزيرة المملكة العربية السعودية السعودية

أخبار تهمك

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على هذه المناطق

الأرصاد: تحذيرات بشأن الطقس بالرياض اليوم

الأرصاد: أمطار على الرياض و9 مناطق أخرى بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بالرياض ونجران وجازان والباحة

أمطار مستمرة على مكة والمشاعر.. وتوقعات بغبار على الرياض ونجران

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة والمرتفعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟