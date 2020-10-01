محافظ الجيزة: السماح باستئناف البناء حتى 4 أدوار لأصحاب الرخص السارية



حضر الإجتماع نائبى المحافظ السيد إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.



أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن السماح للمواطنين باستئناف أعمال الإنشاءات للمبانى والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو 2020 وبحد أقصى أربعة أدوار علوية، لحين اصدار الاشتراطات البنائية الجديدة وذلك بناءا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين الماضى عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء.وأشار محافظ الجيزة، أن القرار يسري علي من حصل علي تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق علي الارض الفضاء الخاليه من اي مظاهر لبدء اعمال البناء مؤكداً على السماح بأعمال التشطيبات فقط للمبانى والعقارات الصادر لها ترخيص بناء مسبقا (الملتزمه بنطاق الرخصة الصادرة) مع التأكيد على المرور الدورى من قبل لجان مختصه لمتابعه تنفيذ القرارات بمنتهى الدقة وعدم السماح بأى مخالفات.تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه برؤساء الاحياء والمراكز، والذي وجه خلاله بحصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشاريع اسكان حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق المتهالكة او الخطرة أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها مشيرا ان الاجراء يهدف الى توفير إسكان حضارى يليق بالمواطن هذا إلى جانب ما يتم من جهود لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.أشار المحافظ ان هناك توجه لدى الدولة بأن يتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمحافظة وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمى موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية.