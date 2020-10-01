"28 طعنة".. فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة مهندس بأكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات مقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بنطاق القسم

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت معاينة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أن الجثة لمهندس خمسيني العمر بها 28 طعنة متفرقة بالجسم، وتبين أنه يقيم بمفرده، كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء طرق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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حوادث بوابة الفجر الفجر العثور على جثة مهندس اكتوبر

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