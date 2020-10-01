قائد المنتخب السابق: تعرضت لنفس الحملة التي يشنها البعض على فايلر

وجه أحمد حسن قائد منتخب السابق رسالة قوية إلى من قام بشن حملة ضد رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي بعد رحيله.





وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" تعرضت شخصيا للسب عبر رسائل عندما كنت في بيراميدز، رقم هاتفي تم توزيعه وتعرضت لحملة غريبة، وكنت مستغرب لماذا يحدث ذلك؟، نحترم الأهلي كثيرًا وقتها وانتقلت لبيراميدز من أجل تحقيق طموح مشروع وبناء فريق والعمل بشكل احترافي، يجب إنهاء العلاقات بشكل جيد".





وأضاف: "من المسئول عن تلك التصرفات الصبيانية التي حدثت مع فايلر، والنادي الأهلي أضاف الكثير للمدرب، وهو رحل والنادي تعاقد مع مدرب جديد، والأمور لن تتوقف مطلقا".





وأكمل: "كان يجب أن يتم احترام المدرب بالشكل اللائق، حتى عندما يخرج ويدلي بتصريحات يتحدث بشكل جيد عن الأهلي والكرة المصرية والجماهير".











