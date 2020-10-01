القوى العاملة: صفحة لمكتب التمثيل العمالي لإنهاء شكاوى العمالة المصرية بالرياض



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي تم انشاء صفحة للمكتب العمالى على الفيسبوك باسم (مكتب التمثيل العمالي بالرياض)، وتم نشر رابط الصفحة على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة المصرية فى الرياض.



وقال الملحق العمالي أحمد رجائي : إن إنشاء صفحة للمكتب العمالى على الفيسبوك، جاء تسهيلا على العاملين المصريين بالسعودية للحصول على كافة خدمات المكتب من متابعة مستحقات مالية لدى أصحاب الأعمال أو الرد على الاستفسارات العمالية أو تقديم شكاوى أو إنهاء معاملاتهم بمكتب العمل أو الحصول على تأشيرة خروج نهائي.



وأوضح أنه يمكن لجميع أبناء الجالية المصرية بالرياض والمنطقة الشرقية متابعة صفحة المكتب الاستفادة من خدماته المختلفة والوصول إلى صفحة المكتب يرجى الدخول على هذا وأوضح أنه يمكن لجميع أبناء الجالية المصرية بالرياض والمنطقة الشرقية متابعة صفحة المكتب الاستفادة من خدماته المختلفة والوصول إلى صفحة المكتب يرجى الدخول على هذا الرابط

تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.