برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن الوزارة تمكنت من توفير 3 آلاف و255 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 7000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 34 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال شهر أكتوبر 2020.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني اضغط هنا  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة  للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 27 مهندس إنتاج، 53 مهندس كهرباء، 65 مهندس زراعي، 3 مهندسين ميكانيكا، و8 مهندسين عمليات، و3 مهندسين أجهزة، و4 محاسبين، و10 أطباء بيطريين،   و374 ضابط أمن مؤهل عالي ومتوسط السن من 21 سنة حتى 40 سنة والعمل لفترة 9 ساعات ويصل الراتب لـ 3250 جنيه، و102 عمال خدمات، و30 سيدات تفتيش حتى سن 40 سنة، و1159 عامل إنتاج، و255 عامل تجميع، و21 عامل مخازن، و70 مشرف أمن، و40 فنى إنتاج، و50 مراقب جودة، و23 عامل مطعم، و20 سائق رخصة خاصة مهنية  ، و70 فني لحام كهرباء، و30 فني دوكو سيارات، و30 فني فيبر.

كما تشمل الفرص مسئول مبيعات، وعضو فريق، وكاشير، ومندوب مبيعات، وعامل سنجر، وعامل اورليه، وعامل مكواة، وعامل مقصدار، ونجار، واسترجي، وفنى تركيبات، وفني تحليج، ومدخل بيانات وطباخ.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل
برواتب تصل لـ7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة عمل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القوى العاملة الفجر

أخبار تهمك

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعة و 19 دقيقة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 18 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 5 ساعات

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟