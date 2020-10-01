مجازاة 5 أطباء وآخرين لإصدارهم تصاريح لأشخاص باعتبارهم من ذوي الإعاقة

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أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة حكمها في اتهام ١١ مسئول بينهم أطباء ومهندسين، بشأن وقوع تلاعب عام ٢٠١٤ في نتائج الكشف الطبي على مواطنين باعتبارهما من ذوي الإعاقة على خلاف الحقيقة، وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة تصاريح لهما بغرض استخدامها في الحصول على سيارات مجهزة طبيا تتمتع بإعفاء جمركي كامل باعتبارهما معاقين



صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وتضمن الحكم مجازاة طبيبين بالإدارة العامة للمجالس الطبيبة المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، وطبيب أخصائي روماتيزم وتأهيل بمستشفى المنيرة العام، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بعقوبة الوقف عن للعمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر.



وغرمت المحكمة كل من طبيب استشاري نفسية وعصبية بمستشفى بنها التعليمي سابقا، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سابق، وم.أ مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الأساسي، كما غرمت سكرتير اداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الأساسي.



وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب مراجع بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة، وأوقفت طبيب بشري بالإدارة الصحية بحي الجناين التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس عن العمل لمدة ٥ شهور مع صرف نصف الأجر.



وانقضت الدعوى التأديبية بالوفاة للمحالة التاسعة رئيس قسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية عام ٢٠١٧.



ونسبت النيابة الإدارية للمحال من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبي على مواطنين، واثبتوا بها أن الأول يعاني من شلل بالطرفين السفليين مؤثر على القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر، مما يستوجب حصول كل منهما على سيارة مجهزة طبيا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل، وذلك خلافا للحقيقة، في ضوء ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الاستخبارات بجمرك ميناء بورسعيد وثبوت سلامتهما بدنيا من أي اعاقات.



وتقاعست المحالة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة، على استمارتي التقرير الطبي الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما مكن معه من استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخص هذين المذكورين، وأدى ذلك الي اصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيا للمعاقين دون وجه حق، والمحالة الثامنة والتاسعة، أهملتا في الأشراف على أعمال مرؤوستيهما المحالة السادسة.



فيما تقاعس المُحال العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيا للمعاقين تتمتع بأعقاء جمركي كامل لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه.



وبشأن المُحال الحادي عشر، اشترك وآخرين في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بهدف حصوله على سيارات مجهزة طبيا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل وذلك عن طريق سماحه بوضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم الصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره.

