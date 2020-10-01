رئيس جامعة بنها يستقبل مساعد الملحق الثقافي الليبي

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استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، إدريس أحمد الجازوي مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة رعاية الوافدين بالجامعة.



وقال "السعيد"، في بيان للجامعة اليوم، إن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الليبية، وكيفية دعم الطلاب الليبيين الدراسين بالجامعة بالمراحل المختلفة، مشيرًا إلي أن الجامعة بها العديد من الكليات والبرامج المتميزة، والتي تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة في مختلف المجالات، كما انها تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعة.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه لدينا رؤية جديدة تركز على إعداد وتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، موضحا أن الجامعة تقدم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب الليبيين الذين يدرسون بالجامعة.



ومن جانبة أشاد مساعد الملحق الثقافي بعمق العلاقات المصرية الليبية، وبما تقدمة الجامعة من دعم للطلاب اللبيين خلال دراستهم بالجامعة.

