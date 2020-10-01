رئيس جامعة بنها يستقبل مساعد الملحق الثقافي الليبي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:07 م
اللقاء
اللقاء
محمد ضوه
Advertisements
استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، إدريس أحمد الجازوي مساعد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة رعاية الوافدين بالجامعة.

وقال "السعيد"، في بيان للجامعة اليوم، إن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الليبية، وكيفية دعم الطلاب الليبيين الدراسين بالجامعة بالمراحل المختلفة، مشيرًا إلي أن الجامعة بها العديد من الكليات والبرامج المتميزة، والتي تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة في مختلف المجالات، كما انها تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه لدينا رؤية جديدة تركز على إعداد وتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، موضحا أن الجامعة تقدم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب الليبيين الذين يدرسون بالجامعة.

ومن جانبة أشاد مساعد الملحق الثقافي بعمق العلاقات المصرية الليبية، وبما تقدمة الجامعة من دعم للطلاب اللبيين خلال دراستهم بالجامعة.

أخبار تهمك

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 5 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟