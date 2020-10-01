البورصة الأمريكية ترتفع بمستهل التعاملات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 200 نقطة، بعد بيانات اقتصادية.


وكشفت بيانات اقتصادية عن هبوط طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

فيما ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال أغسطس الماضي رغم هبوط الدخل.

فيما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم من آمال التحفيز بعد الاتفاق على استمرار المحادثات بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونجرس بشأن مشروع قانون لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

وكانت "وول ستريت" حققت مكاسب قوية في جلسة الأمس لكنها سجلت خسائر شهرية لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 202 نقطة إلى 27990 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 3394 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة مسجلا 11307 نقطة.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.72.

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