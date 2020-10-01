اليونيفيل ترحب بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل

رحبت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

تحدث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، إنه تم الاتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل حول الحدود البحرية والبرية.

وأضاف بري، أن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان تحت رعاية الأمم المتحدة وإن الجيش اللبناني سيقود المحادثات.

وفي سياق آخر، أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة الاستنفار على حدود لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة عند حدود لبنان بعد سماع إطلاق نار، وأجرت مسحا تحسبا لتسلل من لبنان إلى "كريات شمونة"، وأعلنت عن عملية أمنية على الحدود الجنوبية للبنان.

وطلبت السلطات الإسرائيلية، من سكان المستوطنات البقاء في المنازل، وإطفاء الأنوار، وأغلقت كل المحاور الحدودية مع لبنان، بعد أن وجدت فتحة في السياج عند مستوطنة منارة.