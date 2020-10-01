تراجع طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
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تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على الرغم من أنها ظلت في مستويات الركود مما يبرز الحاجة لحزمة إنقاذ حكومية جديدة للشركات والعاطلين، وفقا لـ"رويترز".


وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 837 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر مقارنة مع 873 ألفا في الأسبوع السابق.


وظلت الطلبات عند مستويات مرتفعة بعدما انخفضت لأقل من مليون في أغسطس مع سعي الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به البيانات من التقلبات الموسمية. وتزيد الطلبات على مستوى الذروة المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس.

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