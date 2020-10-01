الداخلية يفوز على القومي ودياً استعدادا للمريخ

فاز الفريق الكروي الأول بنادي الداخلية على ضيفه القومي بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب «السكة الحديد»، وذلك ضمن استعدادات الداخلية لمواجهة المريخ ضمن مباريات الأسبوع العشرين من المجموعة الثانية بالقسم الثاني الأثنين المقبل.

أحرز هدفين الداخلية كلا من أحمد عبد الفتاح (العندليب) وعلي حسين.

وكان المدير الفني للنادي الداخلية «هشام زكريا» قام بتغير الفريق بشكل كامل في الشوط الثاني، ليعطي الفرصة للجميع من أجل الوقوف على جميع التفاصيل واستعداد جميع اللاعبين للمباريات المتبقية للفريق بالدورى، والاستمرار فى المنافسة على العودة للدورى الممتاز الموسم المقبل، وأشاد زكريا بجميع لاعبيه، بالمستوى الذي قدموه فى مباراة اليوم، مؤكدا ان لاعبيه قادرون على تحقيق حلم الفريق هذا الموسم، وأشاد أيضا بفريق القومي، الذي يمتلك لاعبين ذو خبرات، وكفاءتهم العالية، وتمنى لهم التوفيق فى باقى مباريات الموسم.





وكان المدير الفني للنادي القومي «حاتم حسن» قام بتغير الفريق بشكل كامل في الشوط الثاني، ليعطي الفرصة للجميع من أجل الوقوف على جميع التفاصيل واستعداد جميع اللاعبين للمباريات المتبقية لعودة المنافسات مرة أخري لبطولة دورى القسم الثالث .





ويحتل الداخلية وصافة المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة، بينما يحتل القومي المركز السادس بالمجموعة الخامسة برصيد 32 نقطة، ويستعد القومي لمواجهة الدخان المتصدر ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة.



