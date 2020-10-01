السيارات تقود أول نمو للصادرات الكورية منذ 7 أشهر

قادت السيارات والرقائق الإلكترونية الصادرات الكورية الجنوبية إلى تحقيق نمو خلال سبتمبر الماضي وهو أول نمو للصادرات الكورية منذ سبعة أشهر بحسب ما نشرت "الألمانية".









وبلغ إجمالي قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بلغ 48 مليار دولار بزيادة نسبتها 7.7 في المئة سنويا مقابل 44.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي وزادت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 23.2 في المئة سنويا إلى 3.79 مليار دولار وهي أول زيادة سنوية لهذه السيارات منذ ست سنوات، في ظل تعاف بطيئ للطلب العالمي على السيارات.









كانت مبيعات السيارات الكورية الجنوبية في الخارج قد عانت من التراجع خلال الشهور الماضي بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادي المفروضة في أغلب الأسواق الرئيسية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تراجع استعداد المستهلكين لشراء سيارات في ظل هذه الظروف.









وقادت السيارات والأجهزة المنزلية صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين إلى النمو خلال الشهر الماضي حيث زادت الصادرات إلى السوق الأمريكية بنسبة 23.2 في المئة لتصل إلى 7 مليارات دولار بفضل الطلب القوي على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والأجهزة المنزلية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.