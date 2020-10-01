روسيا تعلن تسجيل 169 وفاة و8945 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تسجيل 169 وفاة و8945 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1185231 إصابت منها 20891 حالة وفاة.

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، توفى 61 شخصا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 20385.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد حالات الشفاء بواقع 2702 حالة، ليصل مجموع المتعافين إلى 945920 شخصا، مع بقاء 193268 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة موسكو 2217 إصابة و16 وفاة جديدة مقابل 2016 إصابة و18 وفاة في إحصائية أمس، في زيادة رفعت الحصيلة إلى 278993 إصابة و5180 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

ووصل إجمالي حالات الشفاء في المدينة إلى 246074 بعد تعافي 942 شخصا خلال اليوم الماضي.