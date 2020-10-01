بتوجيهات الرئيس.. مصر تواصل ارسال عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:42 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريم وزيري
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تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساندة جمهورية السودان الشقيقة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التى تضررت منها.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجها إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان فى رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة.

من جانبهم أكد عدد من المسئولين السودانيين والذين كانوا فى إستقبال الطائراتين عن عميق شكرهم وإمتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.

تأتى الجهود المصرية المستمرة تضامنًا مع الشعب السودانى الشقيق والمتضرر من أثار السيول التى إجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة.

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