ديشامب يستدعي عوار لقائمة منتخب فرنسا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي قائمة الديوك التي تستعد لمواجهة أوكرانيا ودياً بالإضافة إلى مواجهة المنتخب البرتغالي بطل أوروبا ووصيف بطل العالم منتخب كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.


ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة مع البرتغال وكورواتيا والسويد ويحتل مركز الوصافة خلف المتصدر المنتخب البرتغالي بفارق الأهداف.


وشهدت قائمة الديوك عودة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا بعدما غاب عن التجمع الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


في المقابل شهدت القائمة أيضاً إستدعاء قائد ليون الفرنسي حسام عوار وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به وجعله مطمع للأندية الأوروبية الكبرى.


وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي :-


حراسة المرمى: لوريس، مانداندا، ماينان


الدفاع: لوكاس دين، دوبيوس، هيرنانديز، كيمبيمبلي، بافار، فاران، لينجليه، أوباميكانو


الوسط: كامافينجا، كانتي، نزونزي، بوجبا، رابيو، توليسو


الهجوم: حسام عوار، بن يدر، كومان، جيرو، جريزمان، مارسيال، مبابي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا ديشامب بوجبا

أخبار تهمك

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 10 ساعة

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعة

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مبابي أمه جزائرية.. 15 لاعبًا من أصول إفريقية في منتخب فرنسا بكأس العالم 2018

ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي ألمانيا وأيسلندا

قائمة فرنسا لموقعتي هولندا وأوروجواي.. ظهور مارسيال وعودة فاران

مبابي وجريزمان يقودان هجوم فرنسا أمام هولندا

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟