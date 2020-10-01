ديشامب يستدعي عوار لقائمة منتخب فرنسا

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي قائمة الديوك التي تستعد لمواجهة أوكرانيا ودياً بالإضافة إلى مواجهة المنتخب البرتغالي بطل أوروبا ووصيف بطل العالم منتخب كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.





ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة مع البرتغال وكورواتيا والسويد ويحتل مركز الوصافة خلف المتصدر المنتخب البرتغالي بفارق الأهداف.





وشهدت قائمة الديوك عودة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا بعدما غاب عن التجمع الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





في المقابل شهدت القائمة أيضاً إستدعاء قائد ليون الفرنسي حسام عوار وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به وجعله مطمع للأندية الأوروبية الكبرى.





وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي :-





حراسة المرمى: لوريس، مانداندا، ماينان





الدفاع: لوكاس دين، دوبيوس، هيرنانديز، كيمبيمبلي، بافار، فاران، لينجليه، أوباميكانو





الوسط: كامافينجا، كانتي، نزونزي، بوجبا، رابيو، توليسو





الهجوم: حسام عوار، بن يدر، كومان، جيرو، جريزمان، مارسيال، مبابي