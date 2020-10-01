هيفاء وهبي تسجل أغنية جديدة لألبومها



والأغنية من كلمات الشاعر يحيى مرسي، ومن ألحان مصطفى شكري، ومن المقرر أن تطرحها هيفاء وهبي ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي لم تستقر على اسمه حتى الآن.



وضمت وهبي، مؤخرًا 3 أغاني جديدة لألبومها الذي لم يُحدد حتى الأن موعد لطرحه والثلاث أغاني من كلمات الشاعر عمرو المصري، واثنين منهم من ألحان سامر، والأخرى من لحن أحمد شعبان.



جدير بالذكر أنه يُعرض حاليًا مسلسل"أسود فاتح" لهيفاء، مسلسل أسود فاتح، تدور أحداثه ما بين لبنان ومصر في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وروجينا ومعتصم النهار وشريف سلامة ورانيا منصور وشريف سلامة وصبري فواز، والمسلسل من إخراج كريم العدل..



انتهت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "مليون مسا"وذلك استعدادًا لطرحها.