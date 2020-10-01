هيفاء وهبي تسجل أغنية جديدة لألبومها

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:39 م
نور طلعت
Advertisements
انتهت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الأيام القليلة الماضية من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "مليون مسا"
وذلك استعدادًا لطرحها.

والأغنية من كلمات الشاعر يحيى مرسي، ومن ألحان مصطفى شكري، ومن المقرر أن تطرحها هيفاء وهبي ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي لم تستقر على اسمه حتى الآن.

وضمت وهبي، مؤخرًا 3 أغاني جديدة لألبومها الذي لم يُحدد حتى الأن موعد لطرحه والثلاث أغاني من كلمات الشاعر عمرو المصري، واثنين منهم من ألحان سامر، والأخرى من لحن أحمد شعبان.

جدير بالذكر أنه يُعرض حاليًا مسلسل"أسود فاتح" لهيفاء، مسلسل أسود فاتح، تدور أحداثه ما بين لبنان ومصر في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وروجينا ومعتصم النهار وشريف سلامة ورانيا منصور وشريف سلامة وصبري فواز، والمسلسل من إخراج كريم العدل..

أخبار تهمك

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

منذ ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 10 ساعة

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 17 ساعة

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:17 م

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

01:01 م

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

سيف زاهر يعلق على تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟