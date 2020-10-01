صندوق تحيا مصر و"إعمار مصر" يطلقان قافلة صحية إلى "سيدي عبدالرحمن"

في خطوة هدفها تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر؛ لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ينظم صندوق تحيا مصر على مدار اليوم وغدا القافلة الإنسانية الأولى لتقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي بالقرية، فضلا عن توفير المــواد الغذائيــة ومستلزمات المدارس للأسر الأولى بالرعاية مـن أهالي القرية بالمجان وذلك بحضور تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وممثلو شركة اعمار مصر.





وانطلقت صباح اليوم قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لإجراء الكشف الطبي على عيون 500 مواطن من القرية وذلك بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وهي المبادرة التي سبق وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم من خلالها إعداد أول نظام قواعد بيانات للقوافل بهدف إحصاء حيوي، وديموجرافى لمشكلات ضعف الإبصار بمصر.



كما نظم صندوق تحيا مصر صباح اليوم، بالتعاون مع إعمار مصر، معرض "دكان الفرحة" لتوزيع 6000 قطعة من الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية بقرية سيدي عبد الرحمن، ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 2000 مواطن تتاح لهم فرصة اختيار ثلاث قطع من الملابس التي تناسبهم.



ومع اقتراب دخول المدارس ولرفع أعباء تجهيزات الدراسة عن الأسر المستهدفة، تم توزيع 1000 شنطة مدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية بالقرية تتضمن مجموعة من الأدوات المدرسية.



كما تضمنت القافلة الإنسانية توفير 1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة بالهنا والشفا، فضلا عن توزيع مجموعة من أدوات النظافة والعناية الشخصية على 300 أسرة في القرية، وذلك لتخفيـف أعباء المعيشــة عــن كاهل أهالي قرية سيدي عبد الرحمن.



يشار إلى أن صندوق تحيا مصر قد وقع، الأسبوع الماضي، واعمار مصر بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية، وذلك في إطار تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لإعمار مصر، واهتمامها بتحسين ظروف المجتمعات التي تعمل بها، وضمان وجود مرافق وخدمات تضمن حياة كريمة لسكان المنطقة، حيث تساهم إعمار مصر بمبلغ 20 مليون جنيه لدعم المرحلة الأولى للبنية التحتية والخدمية، المقدمة لسكان قرية سيدي عبد الرحمن التي يصل عدد سكانها إلى 4479 نسمة.



ويتضمن بروتوكول التعاون بين صندوق تحيا مصر وإعمار مصر تحسين كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لسكان قرية سيدي عبد الرحمن من خلال التطوير الإنشائي للوحدة الصحية بالقرية، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية مميزة لسكان القرية والنجوع المجاورة، فضلا عن الدعم الفني للطاقم الطبي بالوحدة الصحية من خلال تنظيم زيارات شهرية لأساتذة متخصصين لعالج الأمراض الأكثر انتشارًا بالقرية وتوقيع الكشف الطبي على المرضى.