شركة مياه قنا تضبط وصلات مياه منزلية وتجارية خلسة وإجراءات قانونية ضد المخالفين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:25 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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شنت لجنة التعديات على شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتوجيهات المهندس محمد جلال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حملات لضبط التعديات غير القانونية على الشبكة.

وقال الاستاذ اشرف السمان رئيس القطاع التجاري، إنه كلف الاستاذ بهجات مدير ادارة المخالفات بفرع قنا، بشن حملات لضبط التعديات الغير قانونية على الشبكة.

وتمكنت لجنة التعديات على الشبكة بضبط ما يقرب من  ٥٨٨ وصله ما بين عدم السداد وخلسة، وذلك في النشاط المنزلي وثلاث وصلات وذلك في النشاط التجاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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