الأهلي يكافئ ميار شريف

أعتمد مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في إجتماعه الذي أقيم اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة تمديد التعاقد مع ميار شريف لاعبه التنس.





وأوضح مجلس إدارة المارد الأحمر أن القرار جاء بناء على توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه الماضيتين.





وأشاد الجميع بالمستوى الذي ظهرت به ميار شريف في بطولة رولان جاروس ، وشهد الإجتماع أيضاً الوقوف دقيقة حداد على روح الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.





يُذكر أن الاهلي أعلن خلال الساعات الماضية وعقب الإجتماع الإطاحة بالسويسري رينيه فايلر من تدريب الفريق وقرر التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.



