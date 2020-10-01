اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها تستقبل المتقدمين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:22 م
الاجتماع
الاجتماع
محمد ضوه
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عقدت اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها اجتماعها لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني المنشور علي البوابة الإلكترونية للجامعة وذلك لإرساء الشفافية وتشجيع الروح التنافسية بين أعضاء الجهاز الإداري.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة والدكتور حامد الزعبلاوى محمود الأستاذ بكلية الزراعة بمشتهر والدكتور أيمن سمير فريد الأستاذ بكلية الطب البيطرى والدكتور محمـــد عبد الفتاح الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي واستمعت اللجنة إلى أفكار وآراء المتقدمين للجائزة.

وقال الدكتور جمال سوسة إن التقدم لجائزة التميز الحكومي يعمل علي تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأضاف أنه قد تقدم عدد ١٤ لجائزة افضل موظف متميز، وعدد ٥ افضل قيادة متميزة، وعدد أفضل فريق عمل متميز، وعدد ٦ لجائزة الابتكار، هذا وقد تم اختيار عدد ٦ من كل فئة، للتقدم للترشح لإدارة الجائزة بوزارة التخطيط.

من جانبها قالت سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة أن جائزة التميز الحكومي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

وأشارت عبدالحميد إلى أهمية الجائزة في تحفيز روح التنافس والتميز ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري وتحقيق معدلات أفضل للارتقاء بالجامعة.

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