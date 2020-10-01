أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.



وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة ارتفعت لتصل الي 75 %، مما يزيد من حرارة الطقس.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل للحرارة السواحل الشمالية.



وأكدت الهيئة أن جنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بأمطار متوسطة 30% واحيانا تكون رعدية علي جنوب الصعيد، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.



وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41للعظمى والصغرى 30.

