رئيس برشلونة في ورطة

كشفت تقارير صحفية كتالونية، صباح اليوم الخميس، عن كارثة جديدة ضربت صفوف نادي برشلونة الإسباني، تحت رئاسة جوسيب بارتوميو.

وبحسب ماذكرته صحيفة "سبورت الكتالونية" فإن هناك مجموعة من المدراء التنفيذيين في البارسا يفضلون الاستقالة، قبل إجراء عملية تصويت حجب الثقة في حال وصلت التوقيعات للعدد المطلوب،حيث يرغبون في انقاذ أنفسهم من الهزيمة عن طريق صناديق الاقتراع.

ومن الجدير بالذكر أنه شن حملة قوية ضد جوسيب بارتوميو،لسحب الثقة منه وطرده خارج البارسا، بعد الكوارث التي ارتكبها خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد أزمته مع الأرجنتيتي ليونيل ميسي والفضيحة المدوية أمام بايرن ميونخ الألماني، ولازالت تتحرك الحملة في المسار الصحيح لجمع التوقيعات المطلوبة.