الزمالك يفاوض خربين.. والهلال يتخذ قرارا جديدا

ترغب إدارة نادي الهلال السعودي، في تحصيل أكبر عائد مادي من انتقال اللاعب عمر خربين، إلي أي ناد آخر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقد خرج خربين من حسابات المدرب الرماني رازفان لوشيسكو في الموسم المقبل، وذلك لعدم اقتناع المدرب بمستواه الفني في الفترة الأخيرة السابقة.





وأشارت بعض التقارير إلى أن خربين في طريقه للانضمام إلى نادي الزمالك، بعد أن أعطت إدارة الفريق السعودي الضوء الأخضر للاعب لتحديد مستقبله، في ظل عدم الإحتياج له.





ولكن يرغب النادي السعودي في الاستفادة من اللاعب بشتي الطرق، حيث ينوي الهلال تجديد عقد اللاعب صاحب الـ26 عاما قبل إعارته للاستفادة منه مستقبلاً.





وينتهي عقد اللاعب السوري مع الهلال في يونيو المقبل، وشهدت مسيرة خربين الكثير من التجارب الاحترافية في الدول العربية، حيث مثل الظفرة الإماراتي والميناء العراقي وبيرامييدز المصري.







